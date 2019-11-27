Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Лионом" (2:0) в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что успешный результат был важен для команды с психологической точки зрения.
"Очень важная психологически победа для нас. Довольны, что выиграли, теперь нужно восстановиться.
"Лион" очень хорошо начал второй тайм. 15 минут мы пытались успокоить игру, к сожалению, не получилось, но позитивный момент, что не пропустили. Потом уже начали больше контролировать мяч, это успокоило игру, дало нам возможность спокойнее действовать с мячом. Когда забили второй, уже было все понятно.
Конечно, теперь ждем игру "Бенфики" и "Лейпцига". После каждого тура менялась ситуация в группе. Пока надо готовиться к матчам чемпионата, а потом сыграть еще один финал с "Бенфикой", — приводит слова Ивановича "Матч ТВ".
Иванович: "Зенит" готовится сыграть еще один финал с "Бенфикой"
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