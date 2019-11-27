"Зенит" обыграл "Олимпик" из Лиона 2:0, вышел на второе место в группе и будет сам решать свою судьбу в последнем туре Лиги чемпионов!
Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков "Зенита" с отличной игрой и с нетерпением жду матча с "Бенфикой". Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!" — написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Дзюба, иди в плей-офф! «Зенит» победил и обогнал «Лион»
"Дзюба в который раз ответил критикам". Канделаки прокомментировала победу "Зенита" над "Лионом"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки оценила победу "Зенита" над "Лионом" (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
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