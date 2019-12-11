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Иванович: в чемпионате России "Зенит" тоже ошибается, но там нас не наказывают

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения от "Бенфики" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) проанализировал игру сине-бело-голубых. Все три гола команда Сергея Семака пропустила во втором тайме.
Фото: ФК "Зенит"
"Почему у "Зенита" получаются разные таймы? Причины разные. В предыдущих матчах мы не научились, как надо контролировать игру. В первом тайме мы это делали, а во втором потеряли контроль. Так было здесь, в Лионе, Лейпциге. Необходим опыт, чтобы мы набирали очки на выезде в Лиге чемпионов.

Параллельный матч в Лионе показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку.
В чемпионате России "Зенит" ставит перед собой задачу взять золото — при любом раскладе, в любом сезоне. Таков уровень клуба", — передает слова Ивановича Sport24.

"Зенит" и "Бенфика" набрали по 7 очков в группе G, но лиссабонцы заняли 3-е место за счет дополнительных показателей и сыграют в Лиге Европы. Петербургский клуб завершил выступления в еврокубках.


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Теги: Иванович Зенит Лига чемпионов
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