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Игрок "Манчестер Сити": чемпионская гонка для нас закончилась. Нужно бороться за выход в ЛЧ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что чемпионская гонка в Англии для его команды закончилась.

"Очевидно, пока сезон нам дается сложно. Уже образовалась огромная дистанция в Премьер-лиге между "Ливерпулем" и нами. Нельзя отрицать, что чемпионская гонка для нас закончилась, поэтому нам нужно бороться за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов снова в следующем сезоне.

Если честно, я разочарован. Мы не привыкли, когда на столь раннем этапе сезона существует такой разрыв", - цитирует Гюндогана Goal.

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Сити Динамо Загреб
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