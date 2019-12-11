Игрок "Манчестер Сити": чемпионская гонка для нас закончилась. Нужно бороться за выход в ЛЧ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что чемпионская гонка в Англии для его команды закончилась."Очевидно, пока сезон нам дается сложно. Уже образовалась огромная дистанция в Премьер-лиге между "Ливерпулем" и нами. Нельзя отрицать, что чемпионская гонка для нас закончилась, поэтому нам нужно бороться за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов снова в следующем сезоне.Если честно, я разочарован. Мы не привыкли, когда на столь раннем этапе сезона существует такой разрыв", - цитирует Гюндогана Goal.