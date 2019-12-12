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Коченков: я "привез" первый пенальти в ворота "Локомотива", но смог исправить ошибку

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков прокомментировал отбитый пенальти в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2).

"Я "привез" первый пенальти в наши ворота, но смог исправить эту ошибку, отбив мяч. Во втором случае я до последнего ждал и старался угадать, куда будет бить Фелиш, но в этот раз у меня не вышло", — цитирует Коченкова "Матч ТВ".

"Ювентус" с 16 очками выиграл группу D и вышел в плей-офф с первого места. "Атлетико" (10) стал вторым, "Байер" (6) финишировал третьим и сыграет в Лиге Европы. "Локомотив" с 3 очками замкнул турнирную таблицу группы D.


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Теги: Коченков Локомотив Лига чемпионов Атлетико
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