Тарханов: если все время играешь от обороны - футболисты не растут, нельзя бояться играть в футбол

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина" и провале российских клубов в еврокубках.

Фото: ФК "Урал"