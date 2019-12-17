Тарханов: если все время играешь от обороны - футболисты не растут, нельзя бояться играть в футбол

- Один из последних слухов нынешнего межсезонья - возможный приход Леонида Слуцкого на должность наставника "Рубина". Учитывая нынешнюю нестабильность и турнирное положение казанской команды, это, наверное, большой риск для Слуцкого?
- Я нормально отношусь к этому возможному назначению. А что касается того, рискует он или нет, то тренерская профессия - это всегда риск. У Слуцкого есть опыт работы во многих командах. Посмотрим. Это всегда так - где-то у тебя получается, где-то нет. Конечно, сейчас нужно усилить состав "Рубина". Потому что, может быть, не все игроки находятся на том уровне, который нужен "Рубину". Поднять уровень молодых футболистов нужно. Наверное, надо все эти моменты учитывать. В первую очередь, думаю, нападающий нужен. Оборона? В принципе там у них неплохая связка есть: Сорокин — Уремович. Ребята достойные. В команде все в целом неплохие игроки. Просто их уровень надо поднять выше.
- "Рубин" находится в турнирной таблице на 13-м месте. В случае прихода в команду, сможет ли Слуцкий вывести ее из этой опасной зоны?
- Однозначно ничего нельзя сказать. Мне хорошо известно, что он опытный и знающий тренер. Мне нравится, как он работает, а что здесь получится, сложно прогнозировать. Опять же требуется определенное усиление. Хотя порой "Рубин" играл в достаточно хороший футбол. Они и мяч контролируют неплохо. Только вот забить особо не удается, нет у них забивных. Не хватает какой-то мощи. Порой и рациональности. А рациональность всегда должна быть.
- Накопленный за последние годы европейский опыт Слуцкому здесь пригодится?
- Читал в прессе, что не все болельщики "Витесса" были довольны. Как пишут, команда у Слуцкого много действовала от обороны, а в Европе строго от обороны не играют. Есть позиция обороны как играть, а так все команды немало времени в атаке проводят. Смотрел "Аякс" - АЗ - там оба соперника атакуют. Конечно, такой футбол интересен. А в нашем чемпионате многие от обороны играют. Стараются где-то отбиться, а вот атаку никто не готовит, никто не тренирует ее. "Рубин" тоже без обострения действует.
- Можно сказать, что по этой причине наши клубы провалили еврокубки в этом сезоне?
- Если все время играешь от обороны, футболисты не растут. К сожалению, когда выступаем в еврокубках, там где надо атаковать, мы не всегда это делаем и опять начинаем от обороны играть. И "Зенит" с "Бенфикой". Про "Атлетико" я не говорю, потому что "Атлетико" в несколько раз сильнее. Но все равно можно где-то атаковать. Важно не бояться. В футбол нельзя бояться играть. Если мы этого не боимся, можно и футболиста хорошего вырастить, и команду сделать. А когда идет напряжение, о каком росте игрока может идти речь?
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тарханов: если все время играешь от обороны - футболисты не растут, нельзя бояться играть в футбол
Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина" и провале российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Урал"
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