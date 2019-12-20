» » "Бавария" заработала больше всех на групповом этапе ЛЧ. "Зенит" - на 20-м месте

"Бавария" заработала больше всех на групповом этапе ЛЧ. "Зенит" - на 20-м месте

Daily Mail со ссылкой на SwissRamble опубликовала данные о доходах клубов по итогам группового раунда текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В заработок команд входят призовые от УЕФА за выступление и деньги от телетрансляций.

Больше всех заработала "Бавария" — 70 миллионов фунтов стерлингов. На втором месте расположилась "Барселона" — 69 миллионов. Замкнул тройку "Ювентус" — 68 миллионов.

В топ-10 также вошли "Манчестер Сити" (66 миллионов), "Ливерпуль" (65), "ПСЖ" (64), "Реал" (64), "Челси" (62), "Атлетико" (62) и дортмундская "Боруссия» (54).

Доход "Зенита" за выступление на групповом этапе ЛЧ составил 35 миллионов фунтов (20-я строчка). При этом петербуржцы заработали меньше, чем все их соперники по группе — "Лион" (49), "Бенфика" (43) и "РБ Лейпциг" (37). Российский клуб также уступил по этому показателю донецкому "Шахтеру" (37 миллионов).

"Локомотив" стал лишь 30-м в списке, заработав 21 миллион — столько же, сколько и "Генк". Меньше только у "Црвены Звезды" (17) и пражской "Славии" (15).

Sport24.ru


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Теги: Бавария Зенит
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия М 16 34
3 Бавария 16 30
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 16 29
6 Хоффенхайм 17 27
...
18 Падерборн 16 9
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

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