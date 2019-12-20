Daily Mail со ссылкой на SwissRamble опубликовала данные о доходах клубов по итогам группового раунда текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В заработок команд входят призовые от УЕФА за выступление и деньги от телетрансляций.
Больше всех заработала "Бавария" — 70 миллионов фунтов стерлингов. На втором месте расположилась "Барселона" — 69 миллионов. Замкнул тройку "Ювентус" — 68 миллионов.
В топ-10 также вошли "Манчестер Сити" (66 миллионов), "Ливерпуль" (65), "ПСЖ" (64), "Реал" (64), "Челси" (62), "Атлетико" (62) и дортмундская "Боруссия» (54).
Доход "Зенита" за выступление на групповом этапе ЛЧ составил 35 миллионов фунтов (20-я строчка). При этом петербуржцы заработали меньше, чем все их соперники по группе — "Лион" (49), "Бенфика" (43) и "РБ Лейпциг" (37). Российский клуб также уступил по этому показателю донецкому "Шахтеру" (37 миллионов).
"Локомотив" стал лишь 30-м в списке, заработав 21 миллион — столько же, сколько и "Генк". Меньше только у "Црвены Звезды" (17) и пражской "Славии" (15).
Sport24.ru
"Бавария" заработала больше всех на групповом этапе ЛЧ. "Зенит" - на 20-м месте
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