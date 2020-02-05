Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" сыграет с "Аталантой". Первая встреча пройдет в Италии 19 февраля, ответная - 10 марта в Валенсии.
На групповом этапе Черышев провел четыре матча и забил один гол. На данный момент он восстанавливается после травмы.
Черышев выступает за "Валенсию" с августа 2018 года, когда клуб арендовал его у "Вильярреала". Через год "летучие мыши" выкупили футболиста за 7 миллионов евро.
Черышев попал в заявку "Валенсии" на матчи плей-офф Лиги чемпионов
"Валенсия" назвала заявку команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов. В состав "летучих мышей" попал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Фото: ФК "Валенсия"
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