Неймар: трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор

Форвард "ПСЖ" Неймар после поражения от "Боруссии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал клуб за то, что не выходил на поле в прошлых матчах.

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"Было трудно не играть в прошлых четырех матчах подряд, но это не мой выбор, а клуба и медицинского штаба. Мне это не нравится. Я чувствовал хорошо и был готов играть, но клуб испугался, что отразилось на мне", - цитирует Неймара RMC Sports.



Напомним, вчера Неймар начал встречу с первых минут и забил единственный гол своей команды. До этого бразилец пропустил три игры в Лиге 1 и одну в Кубке Франции.



Ответный матч "ПСЖ" - "Боруссия" пройдет 11 марта.



Неймар выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 миллиона евро.