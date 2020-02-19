В матче "Боруссия" - "ПСЖ" (2:1) лучшим назван норвежский нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд, оформивший дубль в ворота парижан.
В матче "Атлетико" - "Ливерпуль" (1:0) награду получил левый защитник "матрасников" Ренан Лоди.
Отметим, что данная награда вручается впервые в этом сезоне.
Решение принимали ряд экспертов, среди которых Роберто Мартинес, Гарет Саутгейт, Робби Кин и многие другие.
Холанд получил награду лучшему футболисту матча "Боруссия" - "ПСЖ"
Стали известны обладатели наград лучшему игроку матча первых игр плей-офф Лиги Чемпионов.
Фото: twitter.com/BVB
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