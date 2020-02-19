Гуллит: Ван Дейк сыграл ужасно в матче с "Атлетико"

Бывший нидерландский футболист Рууд Гуллит прокомментировал игру защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико"
Фото: EPA-EFE
"Ван Дейк кошмарно выступил сегодня. Подарил сопернику угловой, приведший к голу, действовал немного неуклюже, это было необязательно. Немного удачи, и соперник ведет 1:0.

Футболисты "Ливерпуля" знают, что на "Энфилде" они забивают много, но в ответном матче им нужно играть лучше, быстрее и резче", — приводит слова Гуллита The Mirror.

Вчера "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" благодаря голу Сауля на четвертой минуте матча. Вирджил Ван Дейк провел на поле все 90 минут.

Ответная встреча состоится 11 марта на "Энфилде"


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гуллит Ван Дейк Атлетико Ливерпуль Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Урала" - о Шатове: это наш ребенок. Для него двери всегда открыты
Вильена заявил, что уровень РПЛ выше чемпионата Голландии 2
Вильена: лучшее, что я мог сделать - перейти в "Краснодар"
Отец Еременко заявил, что пример Романа показателен для молодых в "Ростове" 2
Вильена назвал игроков "Краснодара", которые могли бы уехать в Европу
Холанд в матче с "ПСЖ" развил скорость, близкую к мировому рекорду
Марадона во время матча получил от помощника неизвестное вещество 2
Гуллит: Ван Дейк сыграл ужасно в матче с "Атлетико" 2
Холанд получил награду лучшему футболисту матча "Боруссия" - "ПСЖ"
Клопп - о замене Мане в перерыве: боялся, что игроки "Атлетико" будут падать при любом вздохе
Венгер предложил изменить правило офсайда 5
"Ростов" пригласил болельщиков на игру с ЦСКА: не расстраивайте Мамаева (фото) 1
Соболев внесен в заявку "Спартака-2" 8
Елагин: у меня пенсия 15 тысяч рублей. Можно на нее прожить или нет? Скажите, наши дорогие чиновники 8
Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" 2
Холанд рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 1
Неймар: трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор
Первый открытый футболист-гей посмертно войдет в Зал славы 7
Врачи тульского "Арсенала" оказали помощь пассажиру на борту самолета
"Газпром" выделил на поддержку "Томи" 660 миллионов рублей 6
Ещенко: Соболева зовем Соболь. Потом, может, будем называть Длина 1
Ещенко - о Смолове: красавчик! Сыграет с "Барселоной", Месси повозит или тот его 6
Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения
Конов - о Шатове: "Зенит" хотел предложить контракт с падением зарплаты в 3-4 раза и с согласием на аренду в "Сочи" 5
Ткаченко: мнение Смолова о происходящем в "Локо" не отличается от большинства футболистов команды 2
"Прет как танк". Дзюба высказался о Бузовой 7
"Для меня это не поражение". Клопп - о матче с "Атлетико"
Холанд - первый игрок, забивший в одном сезоне Лиги чемпионов за разные команды
"Зенит" не будет продлевать контракт с Шатовым 11
Холанд продолжает доминировать и уничтожать. Новая схема не помогла «ПСЖ», а скорее наоборот
Все новости