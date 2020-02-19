Гуллит: Ван Дейк сыграл ужасно в матче с "Атлетико"

Бывший нидерландский футболист Рууд Гуллит прокомментировал игру защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико"

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"Ван Дейк кошмарно выступил сегодня. Подарил сопернику угловой, приведший к голу, действовал немного неуклюже, это было необязательно. Немного удачи, и соперник ведет 1:0.



Футболисты "Ливерпуля" знают, что на "Энфилде" они забивают много, но в ответном матче им нужно играть лучше, быстрее и резче", — приводит слова Гуллита The Mirror.



Вчера "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" благодаря голу Сауля на четвертой минуте матча. Вирджил Ван Дейк провел на поле все 90 минут.



Ответная встреча состоится 11 марта на "Энфилде"