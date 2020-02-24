Гаттузо: игра с "Барселоной" будет для нас матчем жизни

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф ЛЧ против "Барселоны".

Фото: ФК "Наполи"

"Мы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца. Месси – это невероятный игрок, являющийся примером для детей и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против "Барселоны".



Завтра игроки "Наполи" должны знать, как терпеть и помогать партнерам по команде от начала и до конца. Мы должны понимать, что нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы добиться своих целей", — приводит слова Гаттузо пресс-служба "Наполи".



Дженнаро Гаттузо стал главным тренером неаполитанцев в декабре прошлого года, сменив на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти.



Завтра, 25 февраля, "Наполи" на стадионе "Сан Паоло" примет "Барселону" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча на "Камп Ноу" состоится 18 марта.