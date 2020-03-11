Симеоне - о победе над "Ливерпулем": наш результат делает Облак

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Ливерпулем" (3:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

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"У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак — лучший вратарь в мире. Он очень важен для нас. В "Барселоне"есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть.Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. "Ливерпуль"здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.Вчера "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2. Первый матч в Мадриде также закончился победой "матрасников" - 1:0.Подопечные Диего Симеоне оказались сильнее "Ливерпуля" в двухматчевом противостоянии с общим счётом 4:2 и вышли в четвертьфинал ЛЧ.Словенский голкипер Ян Облак был признан лучшим игроком вчерашней встречи.