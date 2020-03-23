Финал Лиги Европы должен был быть сыгран 27 мая, Лиги чемпионов - 30 мая.
- Откровенно говоря, больше вариантов в нынешних условиях нет. Готовиться к серьезным матчам, серьезным турнирам технически сложно, когда закрыты страны и нет доступа в отдельные столицы. Вирус внес изменения во все, и футбол здесь не исключение, так что решение абсолютно взвешенное.
Дедлайн по определению новых дат финалов? Думаю, это вопрос открытый, в принципе, были планы сыграть все матчи еврокубков до 30 июня, но каждая неделя вносит свои коррективы. Наверное, УЕФА будет смотреть на изменение эпидемиологической ситуации. Каждый день несет какие-то сюрпризы, - цитирует Сорокина ТАСС.
Напомним, все европейские чемпионаты и плей-офф еврокубков были остановлены из-за пандемии коронавируса в мире.
Сорокин: вопрос о проведении финалов еврокубков остается открытым
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин одобрил решение союза перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Источник: getty images
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