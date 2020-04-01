Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

Финалы европейских клубных турниров могут пройти без зрителей.

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Об этом сообщает The Independent.



По сведениям источника, УЕФА рассматривает вариант проведения оставшихся еврокубковых матчей, в том числе финалов, без зрителей.



Сегодня союз соберет видеоконференцию, на которой решится вопрос с трансферными окнами и контрактами игроков.



Напомним, все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Всего зафиксировано свыше 870000 заболеваний коронавирусной инфекцией. 43288 человек умерло, 184771 - вылечились.