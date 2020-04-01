Об этом сообщает The Independent.
По сведениям источника, УЕФА рассматривает вариант проведения оставшихся еврокубковых матчей, в том числе финалов, без зрителей.
Сегодня союз соберет видеоконференцию, на которой решится вопрос с трансферными окнами и контрактами игроков.
Напомним, все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Всего зафиксировано свыше 870000 заболеваний коронавирусной инфекцией. 43288 человек умерло, 184771 - вылечились.
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей
Финалы европейских клубных турниров могут пройти без зрителей.
Фото: Getty Images
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