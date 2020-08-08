"Выход в четвертьфинал — это хорошо, потому что мы нокаутировали "Реал" и точно знаем, на что способна эта команда. Они выиграли три Лиги чемпионов подряд. Это даст нам осознание того, что мы тоже можем это сделать. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если ходим победить, мы должны обыгрывать большие клубы", - передаёт слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что оба противостояния в рамках 1/8 Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" завершились с одинаковым счётом 2-1 в пользу английского клуба. В четвертьфинале команда Хосепа Гвардиолы встретится с "Лионом", который по сумме двух встреч оказался сильнее "Ювентуса"(1-0;1-2).
Гвардиола прокомментировал выход "Манчестер Сити" в 1/4 Лиги Чемпионов после победы над "Реалом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Реалом" и выход "горожан" в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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