- Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьёзными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга и всплывает тема: "Лейпциг" и "Лион" всё ещё в ЛЧ. Так значит сильная была группа.
А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? "Лейпциг", "Лион"? Вы проиграли "Бенфике". Место номер три в группе. Она вылетела из ЛЕ сразу же. А как вам мерить себя по "Лейпцигу" - я вам рассказывал, дзюболюбы, - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, "Зенит" в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона занял последнее место. Петербургский клуб по одному разу обыграл "Лион" и "Бенфику", с французским клубом также удалось сыграть вничью. Три игры из шести подопечные Сергея Семака проиграли - дважды "РБ Лейпциг" и однажды португальцам.
Немецкий клуб и "Лион" участвую в Лиге чемпионов до сих пор. "Лейпциг" пробился в полуфинал, обыграв мадридский "Атлетико", а "Лион" завтра, 15 августа, разыграет путевку в 1/2 с "Манчестер Сити".
Уткин: какое отношение "Лейпциг" и "Лион" имеют к "Зениту"? Он проиграл "Бенфике", дзюболюбы
Блогер Василий Уткин поделился мнением об игре "Зенита" в Лиге чемпионов, тогда петербуржцам не удалось выйти из группы с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".
Фото: Коммерсантъ
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