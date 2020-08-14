У Юмтити в преддверии матча с "Баварией" выявили коронавирус

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заразился коронавирусной инфекцией.

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Как сообщает пресс-служба клуба, француз чувствует себя хорошо и находится дома. Болезнь футболиста протекает бессимптомно.



Сегодня каталонцы в четвертьфильном матче Лиги чемпионов встретятся с "Баварией". Матч начнется в 22:00 мск.



В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провел 13 матчей.