Как сообщает пресс-служба клуба, француз чувствует себя хорошо и находится дома. Болезнь футболиста протекает бессимптомно.
Сегодня каталонцы в четвертьфильном матче Лиги чемпионов встретятся с "Баварией". Матч начнется в 22:00 мск.
В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провел 13 матчей.
У Юмтити в преддверии матча с "Баварией" выявили коронавирус
Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заразился коронавирусной инфекцией.
Фото: © globallookpress.com
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