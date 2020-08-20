Даниэле Орсато назначен судить финал Лиги Чемпионов

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит финальный матч Лиги Чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".

Фото: УЕФА

Главным судьёй назначен итальянский рефери Даниэле Орсато. Помогать с бровки поля ему будут соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.



Напомним, что финальный матч главного европейского клубного турнира пройдёт 23 августа в 22:00 в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". В полуфиналах "ПСЖ" и "Бавария" с одинаковым счётом 3:0 одолели "РБ Лейпциг" и "Лион" соответственно.



Источник: пресс-служба УЕФА