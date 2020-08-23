Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар сделал ошибку при выборе немецкого клуба, чтобы поздравить с победой в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images

"Поражение – часть спорта. Мы все старались, бились до конца. Спасибо за вашу поддержку. Поздравляем "Байер", - написал Неймар в Твиттере.



Леверкузенский клуб быстро отреагировал на поздравление от Неймара.



"Спасибо, Неймар! Мы не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас. Мы сейчас в отпуске, играем в FIFA. Но спасибо!" - говорится в сообщении.



Вчера "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Кингсли Коман. Мюнхенский клуб в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Также шесть побед в ЛЧ в активе "Ливерпуля".



Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории играл в финале Лиги чемпионов.