Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов "быки" должны в двухматчевом противостоянии одолеть греческий ПАОК. При данном исходе "Краснодар" должен получить от УЕФА минимум 22,05 млн евро. Из них 15,25 - бонус за участие, 6,65 – исторический бонус и примерно 0,15 тысяч евро от ТВ.
В случае неудачи в противостоянии с ПАОКом и попадании в Лигу Европы "Краснодар" ждёт 10,28 млн евро.
Первая встреча подопечных Мурада Мусаева с греческим клубом состоится сегодня, 22 сентября, в 22:00 по Москве на стадионе "Краснодар".
Источник: телеграм-канал "Кошелёк"
"Краснодар" в случае прохода в групповой раунд Лиги чемпионов получит 22 млн евро
Стало известно, сколько может заработать "Краснодар" в случае прохода в групповой раунд Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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