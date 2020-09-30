"Краснодар" стал седьмым по счету российским клубом, который сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее это удавалось ЦСКА, "Спартаку", "Локомотиву", "Зениту", "Рубину" и "Ростову".
"Краснодар" стал обладателем путевки в группу ЛЧ после победы в двухраундовом противостоянии над греческим ПАОК. Дома "быки" были сильнее 2:1, в ответном гостевом матче они одержали победу с тем же самым счетом.
"Краснодар" - седьмой российский клуб в групповом турнире Лиги чемпионов
Победа над греческим ПАОК со счетом 2:1 сделала "Краснодар" седьмым по счету клубом из России, пробившимся в группу ЛЧ.
Фото: РИА Новости
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