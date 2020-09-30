— Сегодня Краснодар заработал примерно 25 млн евро. Потому что "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход, — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Блогер также отметил, что победа "Краснодара" стала результатом, достигнутым игроками на поле. Он считает, что перевеса в классе у команды не было или особенного плана, а это победа шаг за шагом, когда ты ловишь соперника на ошибках. Уткин посчитал, что "Краснодар" дозрел.
Напомним, южане дважды обыграли ПАОК 2:1 и впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Уткин: "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый крутой финансовый приход
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал выход "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Эгриси"
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