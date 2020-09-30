Ари рассказал, против каких команд хочет сыграть в Лиге чемпионов за "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Ари, пропустивший игру с ПАОКом из-за травмы, поделился списком команд, с которыми он хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"