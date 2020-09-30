— Лично мне бы хотелось сыграть опять с "Барселоной", также интересно было бы встретиться с "Реалом", "Манчестер Сити", — рассказал Ари в интервью "СЭ".
Русский бразилец вспомнил, как во времена игры за "Спартак" встречался с "Барселоной". Он называет тот матч "очень крутым опытом". Нападающий хочет, чтобы "Краснодару" попалась хорошая группа.
Напомним, российский клуб впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Ари рассказал, против каких команд хочет сыграть в Лиге чемпионов за "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Ари, пропустивший игру с ПАОКом из-за травмы, поделился списком команд, с которыми он хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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