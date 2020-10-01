Тренер "Ренна": "Краснодару" удалось блестяще выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Ренн"
На групповой стадии еврокубка французский клуб встретится с "Краснодаром", "Челси" и "Севильей".

"Мы очень рады, потому что встретимся с Эдуардом Менди, который перешёл в "Челси". "Севилья" — последний победитель Лиги Европы. У них большой европейский опыт. "Краснодар" больше привык к Лиге Европы. Им удалось блестяще выйти в Лигу чемпионов. Цель проста — набраться опыта", - приводи слова специалиста пресс-служба "Ренна".

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" обыграл греческий ПАОК по сумме двух матчей. Первые матчи групповой стадии еврокубка пройдут в октябре.

В минувшем сезоне чемпионата Франции "Ренн" с 50 очками занял 3 место.

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Теги: Ренн Краснодар Челси Севилья
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