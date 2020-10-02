Игнатьев заявил, что у "Локомотива" ужасная группа в Лиге чемпионов

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился своим мнением об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
"Я недоволен, группа ужасная. Лучше бы "Барселона" или "Реала" попались, но не "Бавария". Когда только увидел мюнхенскую команду, подумал: "Только не она". С "Атлетико" надо удачнее выступить, чем в прошлый раз, а про "Зальцбург" ничего не могу сказать", - сказал Игнатьев в комментарии клубной пресс-службе.

"Локомотив" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде с "Зальцбургом". Поединок запланирован на 21 октября.

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Теги: Игнатьев Локомотив
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