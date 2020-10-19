Малафеев: будем надеяться на победу "Зенита" в игре с "Брюгге"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургской команды с "Брюгге"
Фото: ФК "Зенит"
"Не думаю, что поединок будет простым для обеих команд. Преимущество на стороне "Зенита" - свое поле все-таки. Будем надеяться на победу российского клуба", - сказал Малафеев.

Отметим, что "Зениту" в матче с "Брюгге" не помогут нападающий Малком (травма) и защитник Дуглас Сантос (дисквалификация).

Поединок пройдет в Санкт-Петебурге 20 октября и начнется в 19:55 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: Зенит Малафеев Брюгге
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