Тренер "Краснодара" Оленин: футболистам осталось просто выполнить установку, которую дал Мусаев

Тренер "Краснодара" Артур Оленин рассказал о подготовке команды к матчу первого тура Лиги чемпионов с "Ренном".

Фото: ФК "Краснодар"