"Всю рабочую часть, необходимую для того, чтобы провести матч с "Ренном", Мусаев провел, подготовил команду. Осталось только игрокам выполнить те требования, им нужно выполнить установку", - сказал Оленин на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что встречу с "Ренном" футболисты "Краснодара" проведут без главного тренера команды Мурада Мусаева, которые не полетел во Францию из-за ангины. Также в России остались нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла. Их тесты на коронавирус показали сомнительный результат.
Матч "Ренн" - "Краснодар" начнется сегодня, 20 октября в 22:00 по Москве.
Источник: официальный сайт "Краснодара"
Тренер "Краснодара" Оленин: футболистам осталось просто выполнить установку, которую дал Мусаев
Тренер "Краснодара" Артур Оленин рассказал о подготовке команды к матчу первого тура Лиги чемпионов с "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
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