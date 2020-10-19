На старт: «Зенит» и «Краснодар» проведут матчи с важнейшими соперниками в группе в Лиге чемпионов

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Брюгге». Впервые за время выступления в Лиге чемпионов питерский клуб начинает и завершает групповой турнир домашними матчами.
«Брюгге» — один из лидеров чемпионата Бельгии. Пока команды сыграли девять туров, «Брюгге» занимает первое место, набрав 19 очков. Столько же очков у «Шарлеруа», но «Брюгге» опережает конкурента по дополнительным показателям.
Сейчас в «Брюгге» нет каких-то суперзвёздных игроков, но состав у команды ровный. Стоит разве что выделить голкипера Симона Миньоле, который поиграл за «Ливерпуль». Впрочем , Миньоле в Санкт-Петербург не полетел. Накануне стало известно, что в «Брюгге» зафиксировали вспышку коронавируса. Помимо Миньоле в Бельгии остались защитник Одилон Коссуну и форвард Михаэл Крменчик. Потеря нападающего для «Брюгге» значима, учитывая, что Крменчик в нынешнем сезоне в шести матчах забил три мяча.
Есть кадровые потери и у «Зенита». Участие в матче с «Брюгге» не примут Малком и Дуглас Сантос. Малком из-за травмы не тренировался в общей группе перед матчем. Что касается Дугласа Сантоса, то он отбывает дисквалификацию ещё с прошлого сезона.
Ещё в субботу «Зенит» проводил матч РПЛ с «Сочи». В той встрече главный тренер питерцев Сергей Семак произвёл ротацию. Так, в запасе на матч остался Артём Дзюба, а Сердар Азмун был заменён во втором тайме. Семаку приходится беречь силы своих игроков. Особенно учитывая, что тот же Дзюба в октябре провёл ещё и три матча за сборную России.
Помимо «Зенита» и «Брюгге» в этой группе также выступают «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд, которые считаются фаворитами квартета. Учитывая объективную силу команд в группе, «Зениту» нужно набирать максимум очков именно в матчах с бельгийским клубом. Экс-форвард питерцев Дмитрий Радченко считает, что «Зенит» может взять все шесть очков в двух матчах с «Брюгге».
В прошлом сезоне «Зенит» выступил в Лиге чемпионов неудачно. Несмотря на ровную группу, питерцы заняли в ней лишь четвёртое место, хотя перед заключительным матчем имели все шансы на путёвку в плей-офф.
«Зенит» и «Брюгге» встречались трижды. В 2014 году команды провели товарищеский матч, тогда он закончился со счётом 1:1. Также команды в сезоне 1987 года сыграли в Кубке УЕФА. «Зенит» выиграл домашний матч со счётом 2:0, но в гостях уступил со счётом 0:5.
Коэффициенты букмекеров:
«Зенит» — «Брюгге» — 1.91 — 3.69 — 3.99.
Дебют «Краснодара» во Франции
Также сегодня, 20 октября, свой первый матч в Лиге чемпионов проведёт и «Краснодар», который впервые в истории пробился в групповой этап турнира. Путь в Лиге чемпионов «Краснодар» начинает гостевым матчем с французским «Ренном». Вероятно, команды оспорят третье место в группе, позволяющее продолжить выступление в Лиге Европы, поэтому результаты их очных встреч будут иметь важнейшее значение.
«Ренн», как и «Краснодар», дебютирует в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб довольно неожиданно занял третье место в турнирной таблице и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В составе «Ренна» есть и довольно известные игроки. Например, цвета клуба защищает защитник Даниэле Ругани, взятый в аренду у «Ювентуса». Также отметим полузащитника Стивена Н’Зонзи и форварда Мбайе Ньянга.
Новый сезон «Ренн» начал мощно. После семи туров «красно-чёрные» занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков. Столько же баллов, к примеру, у гегемона «ПСЖ». Более того, в нынешнем сезоне «Ренн» не потерпел ни одного поражения.
Французский клуб в матче с «Краснодаром» сможет выставить практически оптимальный состав. Пока не готовы играть лишь несколько футболистов, включая Ньянга, который залечивает травму лодыжки. Потери «Краснодара» куда более существенные. Во Францию «Краснодар» полетел без главного тренера Мурада Мусаева, который заболел ангиной. При этом, как подчёркивается, результаты теста специалиста на коронавирус отрицательные.
Пропустят матч с «Ренном» полузащитник Реми Кабелла и новобранец Евгений Марков. Результаты их тестов были сомнительными. И если отсутствие Маркова не является проблемой, то представить «Краснодар» без Кабелла сейчас сложно. Именно он сыграл важнейшую роль в выходе команды в групповой этап Лиги чемпионов. Не готов сыграть и шведский форвард Виктор Классон, получивший травму в матче 11-го тура РПЛ с «Рубином». У него возникли проблемы с приводящей мышцей. К слову, Классон и Кабелла в нынешнем сезоне забили девять мячей на двоих. Равноценной замены им у российского клуба, конечно, нет.
Помимо «Краснодара» и «Ренна» в этой группе также выступают «Челси» и «Севилья». Учитывая объективную силу соперников, именно матчи с французским клубом будут иметь ключевое значение для краснодарцев.
«Краснодар» и «Ренн» друг с другом раньше никогда не встречались.
Коэффициенты букмекеров:
«Ренн» — «Краснодар» — 1.67 — 3.96 — 5.17.
Фото: Eurosport, Times Hub