Экс-защитник "Спартака" и телеэксперт Александр Бубнов критически отнесся к игре петербургского "Зенита" в первом туре ЛЧ против бельгийского клуба.
- Домашнее поражение от аутсайдера группы на старте - это очень плохое начало. Я бы не стал говорить о невезении. Да, при ровном счете у "Зенита" были моменты, но, исходя из увиденного в целом, петербуржцы могли рассчитывать разве что на ничью, - передает слова Бубнова Sportbox.
"Зенит" в первом матче группового турнира ЛЧ уступил на своем поле "Брюгге" со счетом 1:2. Гости открыли счет на 63 минуте - после двух ударов подряд, принятых на себя Ракицким, центрфорвард бельгийцев Деннис добил мяч в сетку. Отличный дальний удар Ловрена в штангу на 74 минуте привел к автоголу голкипера "Брюгге" Хорвата, но сине-бело-голубым не удалось ни вырвать 3 очка, ни удержать ничейный счет - на третьей добавленной минуте победный мяч с близкого расстояния забил де Кетеларе.
Бубнов: исходя из увиденного, "Зенит" мог рассчитывать разве что на ничью
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал стартовое поражение "Зенита" в Лиге чемпионов от "Брюгге" (1:2).
Фото: Sportbox
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