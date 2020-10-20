Телевизионный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов остался недоволен игрой сине-бело-голубых против бельгийского клуба, но считает, что у питерцев еще есть шансы.
- "Лацио" - такая же команда, как "Брюгге". Шансы еще не потеряны. Но для этого надо поменять свой футбольный менталитет! Нужно драться с первой же секунды. Никто вам вальяжности не простит. За счет чего "Зенит" может выйти из группы? За счет мастерства? Бросьте вы! Его не больше, чем у "Брюгге". Поэтому только благодаря борьбе, борьбе, борьбе. На каждом участке поля! - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
"Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с поражения на своем поле от "Брюгге" со счетом 1:2. В параллельном матче "Лацио" переиграл дома дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1. После первого тура клуб из Санкт-Петербурга находится на третьей строчке в турнирной таблице группы с нулем очков в активе, опережая немцев по разнице мячей. В прошлом сезоне "Зенит" занял четвертое место в группе ЛЧ, набрав в итоге 7 очков и пропустив вперед "Бенфику" по результатам личных встреч.
Орлов: мастерства у "Зенита" не больше, чем у "Брюгге"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов критически прокомментировал игру "Зенита" против бельгийского "Брюгге" (1:2) в первом туре Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!