20 октября в матче первого тура турнира "Зенит" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" со счётом 1:2. Несмотря на неудачный результат, Боков не считает, что "Зенит" потерял шансы на выход в плей-офф.
В прошлом сезоне "Зенит" занял четвёртое место в турнирной таблице своей группы в Лиге чемпионов.
"Зенит" был точно не слабее "Брюгге", но они провалились, это факт. Считаю, что шансы выйти из группы, конечно, остаются. Поражение не даёт повода для пессимистического настроя, ведь бывало и такое, что они брали непредвиденные очки на выезде", — цитирует Бокова Sport24.
Боков: "Зенит" был точно не слабее "Брюгге", шансы выйти из группы остаются
Бывший защитник "Зенита" Максим Боков поделился мнением о поражении питерского клуба в матче первого тура Лиги чемпионов.
ФК "Зенит"
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