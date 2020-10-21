Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе "железнодорожников" мячи забили Эдер и Лисакович.
"Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку - это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше", - сказал Николич.
Во втором туре Лиги чемпионов команда Николича на своем поле сыграет с "Баварией". Встреча пройдет 27 октября.
Источник: "Чемпионат"
Николич: не очень доволен результатом, хотели забрать три очка
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
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