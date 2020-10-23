УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Ренна" после матча с "Краснодаром"

Официальный сайт УЕФА сообщил об открытии дисциплинарного дела после поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром".

Фото: Getty Images

Встреча прошла 20 октября во Франции и завершилась вничью со счетом 1:1.



"Ренн" нарушил правила безопасности и протокол УЕФА о возобновлении футбола. Отмечается, что не были соблюдены правила социального дистанцирования и были случаи блокировки проходов на стадионе.



Решение по данному делу будет принято 10 ноября.