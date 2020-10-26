"В чемпионате России "Локомотив" играет стабильно, мало пропускает. Команда имеет хорошую атакующую линию, мне понравились Эдер и Смолов. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч. "Локомотив" играет хорошо и в атаке, и в обороне", - сказал Флик.
Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября и начнется в 20:55 мск.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Флика на своем поле разгромила "Атлетико" со счетом 4:0.
Напомним, что "Бавария" в прошлом сезоне выиграла Лиги чемпионов, обыграв в финале "ПСЖ" со счетом 1:0.
Источник: "Чемпионат"
Флик заявил, что "Локомотив" имеет хорошую атакующую линию
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился предстоящими ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
ФотО: ФК "Бавария"
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