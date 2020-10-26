"Миранчук полностью выздоровел и уже играл в Дании, поэтому он готов к матчу с "Аяксом", - цитирует Гасперини Football Italia.
В матче первого тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" Миранчук вышел на замену а 80-й минут и сумел забить один мяч.
Встреча "Аталанта" "Аякс" состоится 27 октября и начнется в 23:00 мск.
Гасперини: Миранчук полностью выздоровел и готов к матчу с "Аяксом"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука перед поединком второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом".
Фото: ФК "Аталанта"
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