Гасперини: Миранчук полностью выздоровел и готов к матчу с "Аяксом"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука перед поединком второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом".

Фото: ФК "Аталанта"

"Миранчук полностью выздоровел и уже играл в Дании, поэтому он готов к матчу с "Аяксом", - цитирует Гасперини Football Italia.



В матче первого тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" Миранчук вышел на замену а 80-й минут и сумел забить один мяч.



Встреча "Аталанта" "Аякс" состоится 27 октября и начнется в 23:00 мск.