Сергей Кирьяков: во втором туре ЛЧ "Локомотив" проиграет 1:3, а "Зенит" добьется ничьей - 1:1

Экс-нападающий немецких "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от выступлений "Зенита" и "Локомотива" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Матч ТВ
- Две российские команды во втором туре встречаются с соперниками из Германии. "Локомотив" дома примет "Баварию", а "Зенит" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией". Есть шансы у наших представителей в матчах с немецкими грандами?

- Оба наших клуба проиграли в последнем туре чемпионата России. И далеко не самым сильным соперникам. Это настораживает. Конечно, к таким матчам, как предстоящие, нужно подходить в оптимальной форме. Игроки должны быть готовы на сто процентов. И даже больше. Но, к сожалению, в последних играх мы этого не видели. Конечно, "Локомотиву" будет чрезвычайно тяжело. "Бавария" - лучшая команда мира на данный момент, победитель Лиги чемпионов, соперник, который выносит всех и все, забивая неимоверное количество голов. Поэтому здесь, думаю, шансов очень мало.

"Зенит" же проиграл первый матч группового турнира "Брюгге" и тем самым осложнил себе жизнь. "Боруссия" проиграла "Лацио", поэтому настрой у дортмундской команды будет запредельный. Это они уже наглядно продемонстрировали в матче с "Шальке", который достаточно уверенно "вынесли" 3:0. Такие матчи всегда, по крайней мере в мое время, проходили в очень упорной борьбе. Победы тогда чаще всего одерживали в один мяч, а здесь аж 3:0. Это говорит о многом.

У "Зенита" есть игроки неплохого уровня. Кто-то говорит о кризисе, но все-таки футболисты должны мобилизоваться и показать, что последние поражения — это всего лишь недоразумение. Будем надеяться, что они профессионалы и соберутся на этот важный матч. Наверное, шансов у "Зенита" побольше, чем у "Локомотива". "Локо", думаю», 1:3 проиграет, а у "Зенита" будет результативная ничья 1:1. Рассчитываю, что питерцы дадут бой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кирьяков Зенит Локомотив Бавария Боруссия Д
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Аджоев: стыдно за весь российский футбол
Джорджевич: в центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол
Подпалый: пенальти судья придумал
Признанный лучшим игроком матча с "Арсеналом" Влашич прокомментировал победу своей команды 1
Гончаренко: появилась стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне 3
Сергей Кирьяков: "Краснодар" может выдать как суперматч против "Челси", так и провалить его
Сергей Кирьяков: во втором туре ЛЧ "Локомотив" проиграет 1:3, а "Зенит" добьется ничьей - 1:1 3
ЦСКА разнес «Арсенал». Жаль, в Европе так не получается 2
Источник: совет директоров "Барселоны" оставил Бартомеу президентом клуба 1
ЦСКА разгромил "Арсенал" и вышел на второе место 69
Бывший вратарь "Тоттенхэма" Ворм завершил карьеру
Селихов: своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают 8
Гасперини: Миранчук полностью выздоровел и готов к матчу с "Аяксом"
Матч с "Арсеналом" стал для Акинфеева 650-м в составе ЦСКА 8
"Динамо" проявляет интерес к защитнику "Волгаря" Журавлеву 1
Фернандеш - о Миранчуке: игрок такого уровня должен выступать в Европе
Капелло - о Почеттино в "Зените": Маурисио не нуждается в деньгах 10
"Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация". Мамаев - о времени в тюрьме 7
Мамаев рассказал о сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед" 3
Гендиректор "Зенита" прокомментировал информацию о переговорах с Почеттино 13
Хусаинов - о Семаке: Федун был прав. И сейчас "Зенит" "отгребает" последствия того судейства 39
ЦСКА - "Арсенал". Эджуке и Дзагоев в стартовом составе "армейцев" 7
Мамаев: для меня Слуцкий — пустое место 22
Главный тренер "Зальцбурга": "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры 2
Влашич, Ловрен и Уремович получили вызов в сборную Хорватии на ноябрьские матчи Лиги наций
"Зенит" ведет переговоры с Почеттино о возможном назначении на пост главного тренера 56
Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем с "Ференцварошем"
Гендиректор "Ротора" - о судьях: они слишком много ошибаются в пользу наших "больших" соперников 2
Обинна: Миранчук - уникальный талант, он напоминает Озила 2
"Бавария" опубликовала заявку на матч с "Локомотивом" в Лиге чемпионов 2
Все новости
-