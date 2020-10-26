Сергей Кирьяков: во втором туре ЛЧ "Локомотив" проиграет 1:3, а "Зенит" добьется ничьей - 1:1

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- Оба наших клуба проиграли в последнем туре чемпионата России. И далеко не самым сильным соперникам. Это настораживает. Конечно, к таким матчам, как предстоящие, нужно подходить в оптимальной форме. Игроки должны быть готовы на сто процентов. И даже больше. Но, к сожалению, в последних играх мы этого не видели. Конечно, "Локомотиву" будет чрезвычайно тяжело. "Бавария" - лучшая команда мира на данный момент, победитель Лиги чемпионов, соперник, который выносит всех и все, забивая неимоверное количество голов. Поэтому здесь, думаю, шансов очень мало."Зенит" же проиграл первый матч группового турнира "Брюгге" и тем самым осложнил себе жизнь. "Боруссия" проиграла "Лацио", поэтому настрой у дортмундской команды будет запредельный. Это они уже наглядно продемонстрировали в матче с "Шальке", который достаточно уверенно "вынесли" 3:0. Такие матчи всегда, по крайней мере в мое время, проходили в очень упорной борьбе. Победы тогда чаще всего одерживали в один мяч, а здесь аж 3:0. Это говорит о многом.У "Зенита" есть игроки неплохого уровня. Кто-то говорит о кризисе, но все-таки футболисты должны мобилизоваться и показать, что последние поражения — это всего лишь недоразумение. Будем надеяться, что они профессионалы и соберутся на этот важный матч. Наверное, шансов у "Зенита" побольше, чем у "Локомотива". "Локо", думаю», 1:3 проиграет, а у "Зенита" будет результативная ничья 1:1. Рассчитываю, что питерцы дадут бой.