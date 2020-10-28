Нападающий "Реала" Карим Бензема 27 октября забил гол в ворота менхенгладбахской "Боруссии" в матче второго тура Лиги чемпионов. Забитый на 87 минуте при счете 2:0 в пользу хозяев мяч позволил "королевскому клубу" вернуться в игру и свести встречу к ничьей 2:2.
В текущем сезоне Лиги чемпионов это первый гол Бензема, а полное число сезонов ЛЧ, в которых смог отличиться французский форвард, теперь составляет 16. Этот показатель повторяет существующий рекорд, который ранее делили между собой два футболиста - Лионель Месси и Райан Гиггз, каждый из которых также забивал в 16 розыгрышах Лиги чемпионов.
Бензема забил в 16 сезонах ЛЧ, повторив рекорд Месси и Гиггза
Форвард "Реала" Карим Бензема повторил достижение Лионеля Месси и Райана Гиггза, забив гол в Лиге чемпионов в 16-м по счету сезоне.
Фото: Getty Images
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