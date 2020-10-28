Рамос открыл 16-й сезон в Лиге чемпионов за "Реал" и повторил рекорд Касильяса

1?6? Champions League campaigns for Real Madrid...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020
???? Sergio Ramos (125 games)
??? Iker Casillas (150 games)#UCL pic.twitter.com/tLFcqfihEh
Защитник "Реала" Серхио Рамос повторил рекорд экс-голкипера Икера Касильяса, выйдя на поле в матче второго тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2). Теперь у них обоих по 16 лигочемпионских сезонов в составе "сливочных". У экс-хавбека "Реала" Франсиско Хенто на один сезон меньше.
Примечательно, что Рамос, сыгравший за "Реал" в ЛЧ на 25 матчей меньше Касильяса (125 против 150), выиграл на один трофей Лиги чемпионов больше (4 против 3).