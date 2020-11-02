"Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе". "Лацио" отказывается называть имена заболевших COVID-19

Директор "Лацио" по связям с общественностью Стефано де Мартино прокомментировал вспышку коронавируса в команде без какой-либо информации о количестве и именах заболевших.

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