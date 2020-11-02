"Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе". "Лацио" отказывается называть имена заболевших COVID-19

Директор "Лацио" по связям с общественностью Стефано де Мартино прокомментировал вспышку коронавируса в команде без какой-либо информации о количестве и именах заболевших.
Фото: Getty Images
- Проблема всегда одна и та же: на многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе. Я помню, что мы не в церкви, что акции "Лацио" котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, что делают другие клубы.

- Наш президент всегда требовал соблюдения законов. В этом мире нет такого, что "Они должны все рассказывать". Были некоторые очевидные несоответствия, и мы не торопились с заявлением. Имена и фамилии игроков указывать не требуется. Игроки могут делать это в своих соцсетях, — передает слова де Мартино Corriere Dello Sport.

4 ноября петербургский "Зенит" принимает "Лацио" на своем поле в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Итальянский клуб лидирует в группе, набрав 4 очка, столько же очков имеет идущий на втором месте "Брюгге", на третьем месте с 3 турнирными баллами находится дортмундская "Боруссия". "Зенит" занимает четвертое место, у команды 0 очков. В стартовых матчах Лиги чемпионов сине-бело-голубые уступили дома "Брюгге" 1:2 и "Боруссии" в гостях 0:2.

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Теги: Лацио Зенит
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