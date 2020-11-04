"Краснодар" уступил в гостях со счётом 2:3, но по ходу матча выигрывал 2:0. В концовке первого тайма при счёте 2:1 был удалён Хесус Навас. Несмотря на численный перевес, "Краснодар" во втором тайме пропустил дважды.
"Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счёте после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжёлых в карьере. Но нужно двигаться дальше", - цитирует Газинского Sport24.
Газинский: поражение от "Севильи" - одно из самых тяжёлых в карьере
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский подвёл итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: РФС
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