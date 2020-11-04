Ракитич - о камбэке "Севильи" с "Краснодаром": уверенность и смелость нашей команды впечатляют

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич дал комментарий о волевой победе своего клуба над "Краснодаром" (3:2) в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов.