- Уверенность и смелость нашей команды впечатляют. Мы заслужили этот результат. Наш подвиг должен вызывать уважение. У этой команды невероятный характер. То, как мы продолжали идти вперед и не переставали верить в свои силы, просто поражает. Мы могли забить больше трех голов, - передает слова Ракитича пресс-служба УЕФА.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" на своем поле переиграла "Краснодар" со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Первый ответный гол своего клуба забил Иван Ракитич. Второй тайм хозяева провели в меньшинстве, однако сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Второй мяч "Севильи" был забит после грубой ошибки защитника "Краснодара" Кайо.
Ракитич - о камбэке "Севильи" с "Краснодаром": уверенность и смелость нашей команды впечатляют
Хавбек "Севильи" Иван Ракитич дал комментарий о волевой победе своего клуба над "Краснодаром" (3:2) в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов.
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