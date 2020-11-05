"Что касается команды, раньше было такое понятие, как "Халкозависимость", потом была "Дзюбазависимость", а теперь у нас "Ерохинозависимость". Вот это тревожит, когда на первый план выходит один футболист и даёт результат, лучше, чтобы их было несколько", - заявил Игонин в интервью "Чемпионату".
Напомним, что Александр Ерохин был признан лучшим игроком "Зенита" в октябре. Именно 31-летний полузащитник забил единственный гол петербургского клуба в матче с "Лацио".
В нынешнем сезоне Ерохин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее хавбек выступал за "Ростов", "Урал", "СКА-Хабаровск" и "Краснодар".
Следующий матч "Зенита" состоится в воскресенье, 8 ноября, против "Краснодара" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по Москве.
Игонин: раньше была "Дзюбазависимость", а теперь "Ерохинозависимость"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о результате матча с "Лацио" (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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