В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии, вызванной пандемией коронавируса, местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей.
Напомним, что встреча "Лацио" и "Зенита" запланирована на 24 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени на стадионе "Олимпико" в Риме.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Матч Лиги чемпионов "Лацио" — "Зенит" состоится без зрителей
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лацио" - "Зенит" пройдет при пустых трибунах.
Фото: ФК "Лацио"
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