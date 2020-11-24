Форварда "Брюгге" выгнали из автобуса перед матчем с дортмундской "Боруссией"

Нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Фото: ФК "Брюгге"

23-летний форвард устроил скандал из-за того, что он не смог сесть в автобусе на то место, куда хотел. Денниса выгнали из автобуса и исключили из заявки на матч с "Боруссией", сообщает The Sun.



Поединок "Боруссия" Д - "Брюгге" состоится сегодня, 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.