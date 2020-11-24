23-летний форвард устроил скандал из-за того, что он не смог сесть в автобусе на то место, куда хотел. Денниса выгнали из автобуса и исключили из заявки на матч с "Боруссией", сообщает The Sun.
Поединок "Боруссия" Д - "Брюгге" состоится сегодня, 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Форварда "Брюгге" выгнали из автобуса перед матчем с дортмундской "Боруссией"
Нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Брюгге"
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