Ракитич забил "Краснодару" самый быстрый гол "Севильи" в Лиге чемпионов

Гол полузащитника "Севильи" Ивана Ракитича в ворота "Краснодара" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал самым быстрым в истории команды в главном европейском турнире.
Фото: AFP
Хорват отличился, когда на табло было 3 минуты 52 секунды.

На данный момент в матче "Краснодар" - "Севилья" перерыв. Счет 1:0 в пользу гостей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Ракитич Краснодар Севилья
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ну чего ты спиной-то стоишь? Не поворачивайся жопой!" Быстров раскритиковал Рамиреса после второго гола "Севильи"
Малком дебютировал за "Зенит" в Лиге чемпионов
"Лацио" забил "Зениту" на 3 минуте матча 2
"Краснодар" проиграл "Севилье" и лишился шансов выйти из группы Лиги чемпионов 31
"Челси" в добавленное время вырвал победу у "Ренна" 2
Черчесов - о коронавирусе у Сафонова: может, боженька все видит? Господь бог дал ему паузу 9
Черчесов - комментатору Казанскому: у тебя все нормально? 2
Малком в стартовом составе "Зенита" на матч Лиги чемпионов с "Лацио" 6
Ракитич забил "Краснодару" самый быстрый гол "Севильи" в Лиге чемпионов 1
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"
Николич: у "Локомотива" есть шанс в матче с "Атлетико" 4
"Зенит" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть назначенный пенальти в игре с "Ахматом" 11
"Мне лучше "бездарный" Заболотный, нежели талант, который ничего не делает". Черчесов - о Чалове 22
Источник: "Спартак" в среду объявит о назначении Попова на должность спортивного директора 4
Черчесов - о Миранчуках и Чалове: этому золотому активу надо себя хотя бы позолоченным сделать 8
"Нижний Новгород" против неудобного соперника. Анонс 24-го тура ФНЛ
Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой Соболева 3
"Краснодар" - "Севилья". Кайо и Кабелла в стартовом составе 7
Черчесов: очень обидно, что Венгрия заняла первое место в группе, а не мы 1
Черчесов: я сам был шокирован результатом с Сербией 20
Форварда "Брюгге" выгнали из автобуса перед матчем с дортмундской "Боруссией" 7
Аршавин назвал самого опасного игрока "Зенита" 4
Бояринцев: "Спартаку" не хватает классного исполнителя в середину поля 5
Петржела: матчи Лиге чемпионов показали, что "Зенит" никакой 2
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"
Буффон не включен в заявку "Ювентуса" на матч Лиги чемпионов
"Ребята о себе чересчур высокого мнения, а играть не умеют". Сафин раскритиковал игроков "Спартака" 17
Крыховяк: для "Локомотива" очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов
Салах готов сыграть против "Аталанты" 1
"Зенит" занял четвертое место в рейтинге самых дорогих составов вне топ-5 лиг 4
Все новости
-