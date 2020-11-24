Хорват отличился, когда на табло было 3 минуты 52 секунды.
На данный момент в матче "Краснодар" - "Севилья" перерыв. Счет 1:0 в пользу гостей.
Ракитич забил "Краснодару" самый быстрый гол "Севильи" в Лиге чемпионов
Гол полузащитника "Севильи" Ивана Ракитича в ворота "Краснодара" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал самым быстрым в истории команды в главном европейском турнире.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!