Ракитич забил "Краснодару" самый быстрый гол "Севильи" в Лиге чемпионов

Гол полузащитника "Севильи" Ивана Ракитича в ворота "Краснодара" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал самым быстрым в истории команды в главном европейском турнире.

Фото: AFP