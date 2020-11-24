- Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы. У нас плохо получалась игра в первом тайме, - передает слова Ари официальный сайт УЕФА.
"Краснодар" уступил "Севилье" со счетом 1:2 во встрече 4 тура группового турнира Лиги чемпионов, пропустив решающий гол на последней добавленной минуте. По итогам четырех туров "быки" сражаются за третью строчку и выход в 1/16 финала Лиги Европы с французским "Ренном", у обеих команд по одному очку, очная встреча во Франции завершилась со счетом 1:1. "Севилья" и "Челси" набрали по 10 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ари - о поражении "Краснодара": мы потеряли шансы продолжить борьбу в ЛЧ. Надеюсь, срастется с Лигой Европы
Нападающий "Краснодара" Ари дал комментарий о проигранном матче Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2).
Фото: AFP
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