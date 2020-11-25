Помимо "Локомотива" свои матчи в Лиге чемпионов на этой неделе проводили "Зенит" и "Краснодар". Сине-бело-голубые проиграли "Лацио" (3:1), а "быки" уступили "Севилье" (2:1), пропустив на последних минутах игры.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Губерниев: "Локо" — самая организованная наша команда в еврокубках
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча между "Локомотивом" и "Атлетико" (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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