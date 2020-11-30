"Очень важная игра, но я верю в нашу команду. Игроки отдадут все силы на поле. "Зальцбург" - хорошая команда. Смотрели их игры. Нам надо 100 процентов концентрации, дисциплины, уверенности", - сказал Николич.
Матч пятого тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Команда Николича занимает третье место в группе А, имея в своем активе три очка. "Зальцбург" расположился на последней позиции, набрав одно очко.
Источник: "СЭ"
Николич: верю в нашу команда в матче с "Зальцбургом"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился ожиданиями от предстоящего поединка группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
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