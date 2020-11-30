- Какие ошибки допустила команда в первом матче с "Брюгге"? Считаю, что в первом тайме действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный и атакующий футбол. Нельзя допустить такой пассивности в завтрашней игре. Нам необходимы очки. Постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут, - передает слова Кузяева пресс-служба "Зенита".
В матче 5 тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" сыграет на выезде с бельгийским "Брюгге". Сине-бело-голубые набрали 1 очко в 4 матчах, занимают последнее место в группе и уже утратили шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ, однако имеют возможность пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого "Зениту" необходима победа в матче с "Брюгге", любой другой результат оставит питерцев на четвертом месте по итогам группового этапа.
Кузяев - о матче с "Брюгге": нельзя допустить пассивности в завтрашней игре, нам необходимы очки
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев дал комментарий о завтрашней встрече 5 тура ЛЧ с бельгийским "Брюгге".
Фото: ТАСС
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